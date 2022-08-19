Окупанти обстріляли Миколаївщину зі системи “Смерч”

У селі Галіцинове поранено цивільну особу.

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18 серпня серед дня окупанти завдали удару по Миколаївській області з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У селі Галіцинове пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль та поранено цивільну особу.

У самому Миколаєві вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо, 17 серпня окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області. Унаслідок обстрілів постраждала одна людина.

Унаслідок ворожого обстрілу 12 серпня в Баштанському районі загинула жінка. Уранці в суботу, 13 серпня, під вогонь окупантів потрапило селище Костянтинівка Первомайської громади. Постраждалих немає.