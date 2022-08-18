Надзвичайно жорстка ніч була у Харкові – понад десять загиблих. Знову обстріляні Миколаїв і Запоріжжя. Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на Запорізькій АЕС. Ми бачимо, що відбулося в Оленівці.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні ми у Львові, зараз – Палац Потоцьких. Після завершення цього дня – дуже активного – звітую про події, зустрічі, переговори та рішення. Із самого ранку – ми тут. І ще раз хочу подякувати місту Львів, усім львів’янам за увагу, затишок та емоційну підтримку, яка відчувалася протягом дня”, - розповів президент.

Сьогодні Володимир Зеленський відвідав наших захисників, котрі лікуються після поранень у шпиталі, та подякував лікарям, які роблять усе, щоб якнайшвидше відновити здоров’я наших воїнів.

“Був дуже радий побачити хлопців і дівчат, які навчаються у Національній академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Було надзвичайно приємно почути, що дедалі більше охочих стати офіцерами української армії. Конкурс на одне місце в академії зараз такий, який раніше був тільки у цивільних вишах. І це справді дає підстави пишатися не просто патріотизмом нашої молоді, а тим, що люди вірять в Україну, у наші Збройні Сили, у нашу перемогу. Вручив нагороди найкращим воїнам. Під час спеціальної церемонії на Марсовому полі Личаківського кладовища вшанували пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну, за незалежність нашої держави в цій жорстокій війні. Немає іншої альтернативи – ми повинні повернути все своє та гарантувати безпеку для всіх майбутніх поколінь України”, - наголосив Зеленський.

Він повідомив, що провів переговори з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем і президентом Туреччини Ердоганом. Більшість пунктів, які обговорювались, уже є в новинах, і Зеленський повідомив головне:

Перше. Немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС. Сьогодні з паном Гутеррішем обговорили параметри цієї місії й те, що вона може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію нашої держави. І тільки так.

Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути “транспортером” будь-яких таких місій. Росія має негайно й безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію й так само негайно та безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити.

Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок.

Другий надзвичайно важливий пункт переговорів – це українські полонені, яких утримує Російська Федерація.

“Я закликав пана Генерального секретаря застосувати всі можливості ООН, щоб забезпечити виконання Росією всіх норм міжнародного права щодо полонених. І ми обговорили направлення місії зі встановлення фактів в Оленівку. Повна правда про цей російський теракт має бути й буде встановлена”, - наголосив президент України.

Звичайно, говорили про експортну зернову ініціативу. Результат є – і не тільки для України, а й для світу, бо відчувається, що гострота глобальної продовольчої кризи зменшується. Тому дуже потрібно більше безпеки, більший обсяг експорту, більше суден, які можуть постачати українське продовольство з наших портів.

“Дуже предметні переговори з багатьох тем провів сьогодні з Президентом Туреччини Ердоганом. Вдячний йому за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Обговорили й оборонну співпрацю, і економічну, і енергетичну. Дякую Туреччині за готовність взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області. Це місія для справді потужної країни. Сьогодні зроблено перший крок – підписана домовленість щодо інфраструктури”, - зазначив Володимир Зеленський.

Він також закликав і Ердогана, і Гутерріша озвучити максимально жорстку позицію щодо планованих Росією псевдореферендумів на окупованій території. Будь-який псевдореферендум буде ударом по обличчю міжнародної спільноти.

Нагадаємо, Україна може сісти за стіл переговорів з Росією в тому випадку, якщо країна-агресор виведе свої війська з незаконно окупованої території.