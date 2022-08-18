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Окупанти обстріляли з мінометів громаду на Сумщині

Було зафіксовано 20 "прильотів".

Окупанти обстріляли з мінометів громаду на Сумщині
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Російські загарбники обстріляли з мінометів громаду на Сумщині.

Про це повідомив керівник ОВА Дмитро Живицький.

Ворожий вогонь накрив Миропілля. Тут зафіксували 20 "прильотів".

"То в сінник, то в дрова. Не дають цивільним людям жити спокійно в Миропіллі", - зауважив Живицький у своєму Telegram.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

За його словами, постраждалих серед місцевого населення немає, а масштаби руйнування уточнюють.

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти обстріляли зі ствольної артилерії Білопільську громаду Сумської області. А 17 серпня окупанти накрили вогнем шість громад. Область зазнала майже 150 обстрілів.

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