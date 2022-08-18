Екоінспекція виявила у Вишгороді незаконне сміттєзвалище

Доступ до території сміттєзвалища на час перевірки був вільний.

Працівники Держекоінспекції Столичного округу виявили несанкціоноване сміттєзвалище у Вишгороді Київської області. Про порушення законодавства їх повідомила фізична особа.

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції Столичного округу.

“12 серпня екоінспектори, відреагувавши на звернення фізичної особи та Голови Громадської Ради при Вишгородській РДА, виїхали на місце ймовірного порушення природоохоронного законодавства, у м. Вишгород, Київської обл, на комунальну територію КП “Управляюча компанія”, - йдеться у повідомленні.

На виявленому сміттєзвалищі знаходились тверді побутові відходи, зокрема поліетилен, пластик, ПЕТ пляшки, ганчір'я, папір, пакувальна тара, відходи деревини. На тому ж самому сміттєзвалищі знаходились органічні відходи.

Крім того, інспекція виявила витікання невідомої речовини на прилеглу територію, що призводить до ймовірного забруднення земельної ділянки.

Інспектори заміряли площу засміченої земельної ділянки та відібрали проби грунту, які передали для дослідження.

Нагадаємо, органи місцевого самоврядування Київщини визначили близько 50 місць тимчасового розміщення залишків будівельних конструкцій та відходів різного типу. Більшість з них розташована в районах із максимальною руйнацією об’єктів інфраструктури.