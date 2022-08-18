СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Екоінспекція виявила у Вишгороді незаконне сміттєзвалище

Доступ до території сміттєзвалища на час перевірки був вільний.

Екоінспекція виявила у Вишгороді незаконне сміттєзвалище
Фото: Пресслужба Держекоінспекції

Працівники Держекоінспекції Столичного округу виявили несанкціоноване сміттєзвалище у Вишгороді Київської області. Про порушення законодавства їх повідомила фізична особа. 

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції Столичного округу. 

“12 серпня екоінспектори, відреагувавши на звернення фізичної особи та Голови Громадської Ради при Вишгородській РДА, виїхали на місце ймовірного порушення природоохоронного законодавства, у м. Вишгород, Київської обл, на комунальну територію КП “Управляюча компанія”, - йдеться у повідомленні.

На виявленому сміттєзвалищі знаходились тверді побутові відходи, зокрема поліетилен, пластик, ПЕТ пляшки, ганчір'я, папір, пакувальна тара, відходи деревини. На тому ж самому сміттєзвалищі знаходились органічні відходи. 

Крім того, інспекція виявила витікання невідомої речовини на прилеглу територію, що призводить до ймовірного забруднення земельної ділянки.

Інспектори заміряли площу засміченої земельної ділянки та відібрали проби грунту, які передали для дослідження. 

Нагадаємо, органи місцевого самоврядування Київщини визначили близько 50 місць тимчасового розміщення залишків будівельних конструкцій та відходів різного типу. Більшість з них розташована в районах із максимальною руйнацією об’єктів інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також