Судилище над полоненими азовцями росіяни планують провести 24 серпня, - Безугла

Росіяни планують провести судилище над полоненими азовцями 24 серпня, на День Незалежності України.

Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Наразі є інформація розвідспівтовариства, що 24.08.2022 у м. Маріуполі рф запланували провести «судилище» над полоненими азовцями. Зафіксовано, що для цього готується приміщення Маріупольської камерної філармонії та зводяться нові тимчасові споруди поруч. Для картинки «легітимності» готують "свідків" та ЗМІ", - розповіла депутатка у своєму Facebook.

Вона додала, що російські загарбники планують завдати точковий удар по споруді, де буде відбуватися "суд".

Нагадаємо, про затію рашистів стало відомо на початку серпня. Тоді Маріупольська міськрада оприлюднила фото, як на сцені маріупольської камерної філармонії російські загарбники збирають тюремні клітки.

Україна закликала весь цивілізований світ не допустити анонсованого російськими окупантами судилища над українськими захисниками та захисницями Маріуполя, а також негайно направити представників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – до Оленівки.