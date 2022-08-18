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Росія розширює військову базу та аеродром у білоруському Лунинці

Військові бази в Лунинці, Барановичах і Зябровці є головними стратегічними центрами російської армії в Білорусі.

Росія розширює військову базу та аеродром у білоруському Лунинці

Росіяни розширюють інфраструктуру та шляхи сполучення казарм і десантних смуг військової бази в Лунинці, яка з лютого використовується ними як командний пункт у Брестській області Білорусі.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що з цієї бази російські війська РФ неодноразово обстрілювали Україну ракетами, а літаки окупантів виконували бойові вильоти. Свідки бачили, як ракети кілька разів детонували на базі після невдалого зльоту та пошкоджували російські літаки, що поверталися з місій.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військовий аеродром Лунинець був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Олександр Лукашенко, а через кілька днів після цього візиту аеродром зайняли росіяни.

Нагадаємо, що військові бази в Лунинці, Барановичах і Зябровці під Гомелем є головними стратегічними центрами російської армії в Білорусі.

У серпні база в Зябровці була пошкоджена в результаті вибухів. Офіційна версія Міноборони Білорусі - спалах двигуна "однієї з одиниць техніки".

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