Генштаб ЗСУ підтвердив вибухи на аеродромі Білорусі

Про свою участь у цьому Генштаб не говорить.

Генштаб ЗСУ може підтвердити вибухи, що відбулися на аеродромі "Зябровка" на території Білорусі, але не свою участь у цьому.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент LB.ua.

"Дійсно, на аеродромі "Зябровка" були вибухи. Напередодні були подібні вибухи і на аеродромі Саки", - заявив він.

Громов наголосив, що Генштаб ЗСУ не підтверджує причетність до цього наших сил.

"Звичайно, що кожен військовослужбовець ЗСУ та кожен підрозділ хотів би прималювати собі зірочку за кожен збитий. Але на даний час ми маємо лише ті факти, що коментує міністерство оборони Білорусі та Росії", - зазначив Громов.

Крім того, представник Генштабу поміркував про можливість вступу Білорусі в війну.

"Вступить чи не вступить Білорусь у війну? Можна розвивати різні прогнози. Якщо так буде надалі розвиватися ситуація, якщо сили добра будуть нам допомагати, то перемога буде за нами та перемога буде дуже скоро", - зауважив він.

Нагадаємо, за інформацією білоруських ЗМІ, сьогодні вночі на військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи. Офіційна версія - спалах двигуна "однієї з одиниць техніки".