Данія збільшить допомогу Україні ще на 114 млн доларів, – Reuters

Ці кошти будуть витрачені на закупівлю зброї, постачання озброєння з Данії та навчання українських військових.

Данія збільшить фінансову допомогу Україні на 110 млн євро (114 млн доларів).

Про це заявила прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен на конференції в Копенгагені, пише Reuters.

“Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа і вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу відданість і підтримку України”, – сказала вона.

Таким чином загальна допомога, яку Данія надала Україні з початку війни, становитиме близько 3 млрд датських крон (417 млн доларів).

Трохи більше половини оголошеної фінансової допомоги буде витрачено на закупівлю зброї та підтримку виробництва озброєння. Решту витратять на постачання датської зброї та військової техніки, а також на підготовку українських військових.

Український уряд неодноразово просив Захід надіслати більше зброї, включно з далекобійною артилерією, оскільки він намагається переломити хід війни, яку розв’язала Росія 24 лютого.

Нагадаємо, Данія надішле до Великої Британії військових інструкторів для тренування українських військових. Окрім того, українці проходитимуть тренування і на данській території.