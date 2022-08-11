Судитимуть снайпера збройних сил РФ, який розстріляв мирного мешканця на Київщині

Йдеться про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно снайпера 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram.

Підозрюваному інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс Генпрокурора

"Розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області військовослужбовець РФ здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка. У той момент беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для нього жодної загрози", – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, вчора СБУ повідомила, що ідентифікувала загарбника, який наказував розстрілювати цивільних на Київщині. Ним виявився російський офіцер Антон Струєв із позивним "Беркут".

Також у травні засудили до довічного увʼязнення за вбивство мирного українця російського окупанта Шишимаріна, а наприкінці липня Київський апеляційний суд помʼякшив йому вирок до 15 років позбавлення волі.

Крім того, наприкінці травня на Полтавщині двох російських військових засудили до 11,5 років тюрми, вони корегували та обстрілювали мирні райони Харківської області.