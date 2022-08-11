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Росія не зможе виконати експортні замовлення на ББМ через санкції та власну потребу, – Міноборони Великої Британії

Крім того, довіра до російських систем озброєння знижується. 

Росія не зможе виконати експортні замовлення на ББМ через санкції та власну потребу, – Міноборони Великої Британії
В цеху Уралвагонзавода, танк (ілюстративне фото)
Фото: www.e-news.in.ua

Малоймовірно, що Росія зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини, оскільки вона сама потребує їх для використання у війні проти України. 

Виконати ці замовлення завадять і західні санкції, йдеться у опублікованому в твіттері звіті розвідки від міністерства оборони Великої Братанії. 

Британські військові зазначили, що Білорусь нещодавно оприлюднила деталі про новий модернізований танк Т-72Б. Ймовірно, вона розробила це альтернативне рішення замість програми модивікації, яка була раніше прописана в контракті з російською компанією Уралвагонзавод. 

"Росія тривалий час вважала оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів", – зазначили в Міноборони. 

Однак тепер потенціал її військово-промислового комплексу перебуває під значною напругою, а довіра до її систем озброєння підірвана. 

Нагадаємо, ГУР Міноборони України ще в травні повідомляло, що РФ через санкції не може відновлювати боєздатність і використовує оснащення минулого сторіччя.

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