Росія не зможе виконати експортні замовлення на ББМ через санкції та власну потребу, – Міноборони Великої Британії

Малоймовірно, що Росія зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини, оскільки вона сама потребує їх для використання у війні проти України.
Виконати ці замовлення завадять і західні санкції, йдеться у опублікованому в твіттері звіті розвідки від міністерства оборони Великої Братанії.
Британські військові зазначили, що Білорусь нещодавно оприлюднила деталі про новий модернізований танк Т-72Б. Ймовірно, вона розробила це альтернативне рішення замість програми модивікації, яка була раніше прописана в контракті з російською компанією Уралвагонзавод.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 August 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 11, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kSKIv6NRUQ
"Росія тривалий час вважала оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів", – зазначили в Міноборони.
Однак тепер потенціал її військово-промислового комплексу перебуває під значною напругою, а довіра до її систем озброєння підірвана.
Нагадаємо, ГУР Міноборони України ще в травні повідомляло, що РФ через санкції не може відновлювати боєздатність і використовує оснащення минулого сторіччя.