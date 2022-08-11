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Росія розповсюджує дезінформацію про обстріли ЗСУ територій ЗАЕС для легалізації постачання важкої зброї

Ще одна маніпуляція – “європейці влаштували флешмоб #againstSanctions проти антиросійських санкцій”.

Росія розповсюджує дезінформацію про обстріли ЗСУ територій ЗАЕС для легалізації постачання важкої зброї
Фото: Енергоатом

Міністерство оборони Росії розповсюджує фейк про те, що Київ направить до Харкова “співробітників СБУ для проведення каральної операції з виявлення громадян з проросійськими поглядами”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Їх нібито будуть “затримувати і погрожувати фізичною розправою над членами їхніх сімей, насильством та тортурами”.

Перший заступник голови адміністрації російського президента дезінформує про те, що керівництво України та країн НАТО “організували провокацію у Бучі з метою легалізувати постачання важкого озброєння, те ж саме зараз відбувається з обстрілами ЗСУ територій Запорізької АЕС”.

Ще одна маніпуляція – російські пропагандисти повідомили, що “європейці влаштували флешмоб #againstSanctions проти антиросійських санкцій”. Вони нібито публікують у Твіттері фото порожніх тарілок, “оскільки їжу “з’їли” санкції проти Росії”. Проте інформація щодо підтримки такої “акції” громадянами країн ЄС не відповідає дійсності. 

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що окупаційна влада переконує мешканців  тимчасово окупованих територій у тому, що Україну вже розділено. На території західних областей нібито ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати, а Україна – не та, якою була.

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