Росія розповсюджує дезінформацію про обстріли ЗСУ територій ЗАЕС для легалізації постачання важкої зброї

Міністерство оборони Росії розповсюджує фейк про те, що Київ направить до Харкова “співробітників СБУ для проведення каральної операції з виявлення громадян з проросійськими поглядами”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Їх нібито будуть “затримувати і погрожувати фізичною розправою над членами їхніх сімей, насильством та тортурами”.

Перший заступник голови адміністрації російського президента дезінформує про те, що керівництво України та країн НАТО “організували провокацію у Бучі з метою легалізувати постачання важкого озброєння, те ж саме зараз відбувається з обстрілами ЗСУ територій Запорізької АЕС”.

Ще одна маніпуляція – російські пропагандисти повідомили, що “європейці влаштували флешмоб #againstSanctions проти антиросійських санкцій”. Вони нібито публікують у Твіттері фото порожніх тарілок, “оскільки їжу “з’їли” санкції проти Росії”. Проте інформація щодо підтримки такої “акції” громадянами країн ЄС не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що окупаційна влада переконує мешканців тимчасово окупованих територій у тому, що Україну вже розділено. На території західних областей нібито ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії немає куди тікати, а Україна – не та, якою була.