На Миколаївщині ЗСУ збили безпілотник окупантів “Елерон-3”

У Миколаївській області Збройні сили України збили безпілотник окупантів “Елерон-3”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі, безпілотний літальний апарат “Елерон-3” був збитий зенітно-ракетним підрозділом”, – йдеться у повідомленні.

Українські військові на півдні протягом бойового дня завдали 6 авіаційних ударів.

“Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі”, – зазначили в ОК.

Бомбардувальники атакували два склади боєприпасів і ще один осередок техніки окупантів в Баштанському районі.

Двічі гелікоптери уразили опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.

Нагадаємо, власник компанії турецької компанії "Байкар" (Baykar) створив свою українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".