Головне за день. Середа, 10 серпня

Удари по Бахмуту і Старому Салтову, зупинка імпорту російського вугілля, "зерновий коридор" в дії. Яким запам’ятається 168-й день повномасштабної війни.

День почався із трагічних новин про тринадцять загиблих на Дніпропетровщині, а продовжився звістками про загиблих у Бахмуті та в Старому Салтові.

По житловому кварталу Бахмута на Донеччині росіяни вдарили з РСЗВ "Ураган".

За даними керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, було відомо про шістьох загиблих і трьох поранених.

"За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі. Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Залишатися тут - небезпечно!" - наголосив Кириленко.

Він закликав жителів евакуйовуватися, оскільки загарбники вбиватимуть мирне населення, "стільки, скільки зможуть".

Згодом Донецька обласна прокуратура повідомила про сімох загиблих і шістьох поранених.

Опівдні російські окупанти вкотре обстріляли селище Старий Салтів.

“Двоє цивільних отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці”, - повідомили в пресслужбі поліції Харківської області. Правоохоронці уточнили, що обстріл здійснювався касетними боєприпасами.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступали на Харківському і Бахмутському напрямках, отримали відсіч і відійшли. Ворог обстрілював населені пункти на Чернігівщині, Харківщині і Донеччині.

На Донецькому напрямку з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів ворог задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки. Для розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки та Сидорового.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.30 10 серпня – у нашій новині.

Україна повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були в списках зниклих безвісти.

Про це повідомив на брифінгу уповноважений з питань осіб, що зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Наразі ми вже повернули понад 500 тіл наших загиблих героїв. Буквально вчора ми забрали ще 17 тіл... Це ті, хто був зниклим безвісти", – сказав він.

Котенко наголосив, що багато людей, які вважаються зниклими безвісти, живі, багато з них перебувають у полоні.

Глави МЗС країн Групи семи (G7) звернулися до РФ з вимогою негайно повернути українській владі повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

“Ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією її законному суверенному власнику, Україні, а також над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для гарантування їхньої безпечної та надійної роботи”, – йдеться у заяві, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.

Глави МЗС G7 наголошують, що український персонал, який працює на ЗАЕС, повинен виконувати свої обов’язки без погроз і тиску.

“Постійний контроль РФ над ЗАЕС ставить під загрозу весь регіон”, – йдеться у заяві. Реакція на неї Росії, напевне, буде такою ж, як і на всі попередні заяви та вимоги щодо припинення злочинних дій.

Європейський Союз закликав Росію надати представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста доступ до всіх українських військовополонених, у тому числі до колонії Оленівки.

"Вибух в Оленівці, унаслідок якого загинули десятки українських військовополонених, у тому числі захисники металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, які здалися Росії, є жахливим актом, має бути проведене ретельне та незалежне розслідування", – йдеться в заяві ЄС, виголошеній на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

У Євросоюзі нагадали, що ці військовополонені були зареєстровані Міжнародним комітетом Червоного Хреста і перебували під правовим захистом РФ.

"Минуло 12 днів після трагедії, а Росія досі не допустила незалежну міжнародну місію до Оленівки. Ми закликаємо Росію надати МКЧХ доступ до всіх військовополонених", – говориться в документі.

Крім того, в ЄС заявили, що приголомшені поширеним у соцмережах відео, на якому зафіксовані жахливі звірства та жорстоке вбивство українського військовополоненого.

"Росія також буде притягнута до відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом на територіях України, які перебувають під її тимчасовим військовим контролем. Це стосується і поводження з військовополоненими", – наголосили в Євросоюзі.

Європейський Союз та Велика Британія від сьогодні, 10 серпня, зупиняють імпорт російського вугілля.

Вугільне ембарго було ухвалено в пʼятому санкційному пакеті, який європейські країни впровадили через розвʼязану Росією війну проти українців. Ці обмеження були схвалені ще у квітні, однак заборона на купівлю російського вугілля була прописана із серпня. До 9 серпня можна було виконувати старі контракти.

Імпорт вугілля із Росії в ЄС становив 8 млрд євро на рік.

З українських портів вже вийшли 12 суден з агропродукцією і прямують до семи країн світу.

Про це повідомили у ДП "Адміністрація морських портів України".

Водночас до порту “Чорноморськ” прибуло друге судно під завантаження – балкер Osprey S.

"Ми уже можемо констатувати факт, що “зерновий коридор” запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України. Наступна ціль – вийти на місячний обсяг перевалки трьох та більше мільйонів тонн сільськогосподарської продукції з інтенсивністю близько 100 суден щомісяця", – розповів голова АМПУ Олексій Востріков.

Кіберполіція ідентифікувала понад 13 тисяч російських військових, причетних до воєнних злочинів.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець, передає кореспондент LB.

З початку повномасштабного вторгнення попереджено понад 300 ворожих кібератак. Продовжується виявлення колаборантів та блокування криптовалютних гаманців, що фінансують посібників окупантів.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!