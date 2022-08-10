Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за ніч убили на Дніпропетровщині 11 людей і поранили 13: вели вогонь по житлових кварталах

10 людей загинули в Марганці, одна – у Мирівській громаді. 

Росіяни за ніч убили на Дніпропетровщині 11 людей і поранили 13: вели вогонь по житлових кварталах
Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Російська армія вночі убила 11 мирних мешканців Дніпропетровської області: 10 у Марганці та одного у Вишетарасівці. Ще 13 людей зазнали поранень.

Нікопольський район ворог двічі обстріляв із "градів" – на житлові квартали впали 80 реактивних снарядів. Під ударом окупанта опинились Марганець і Мирівська громада, повідомив голова ОВА Валентин Резніченков у Телеграм

"Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках", – заявив він.

Поранень у Марганці зазнали 11 людей, 10 довелося госпіталізувати. Сім із них – у важкому стані. 

"У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків", – додав Резніченко.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. 

Також там зазнали поранень дві людини – стан жінки оцінюють як середньої тяжкості, чоловік лікується вдома. 

У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу.

Резніченко закликав мешканці області не давати росіянам шансу знищити себе і ходити в укриття під час тривог. 

"Люди! Будь ласка! Прошу і благаю. Під час тривоги йдіть у безпечні місця. Зробіть це для себе правилом. Боріться за своє життя. Не дайте росіянам себе убити. Ми стоїмо проти жорстокого ворога, який щодня влаштовує терор наших міст та сіл", – наголосив він.

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Нагадаємо, учора вдень ворог важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляв Криворізький район, поблизу села Велика Костромка. 

10 серпня у Криворізькому районі вдень російські окупанти обстріляли прикордонні території Апостолівської та Широківської громад

8 серпня у Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. У Великій Костромці влучили в місцевий ліцей. Також було пошкоджено газопровід, близько 300 осель залишилися без газопостачання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також