Російська армія вночі убила 11 мирних мешканців Дніпропетровської області: 10 у Марганці та одного у Вишетарасівці. Ще 13 людей зазнали поранень.

Нікопольський район ворог двічі обстріляв із "градів" – на житлові квартали впали 80 реактивних снарядів. Під ударом окупанта опинились Марганець і Мирівська громада, повідомив голова ОВА Валентин Резніченков у Телеграм.

"Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках", – заявив він.

Поранень у Марганці зазнали 11 людей, 10 довелося госпіталізувати. Сім із них – у важкому стані.

"У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків", – додав Резніченко.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом.

Також там зазнали поранень дві людини – стан жінки оцінюють як середньої тяжкості, чоловік лікується вдома.

У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу.

Резніченко закликав мешканці області не давати росіянам шансу знищити себе і ходити в укриття під час тривог.

"Люди! Будь ласка! Прошу і благаю. Під час тривоги йдіть у безпечні місця. Зробіть це для себе правилом. Боріться за своє життя. Не дайте росіянам себе убити. Ми стоїмо проти жорстокого ворога, який щодня влаштовує терор наших міст та сіл", – наголосив він.

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Фото: Валентин Резніченко у Телеграм

Нагадаємо, учора вдень ворог важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляв Криворізький район, поблизу села Велика Костромка.

10 серпня у Криворізькому районі вдень російські окупанти обстріляли прикордонні території Апостолівської та Широківської громад.

8 серпня у Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. У Великій Костромці влучили в місцевий ліцей. Також було пошкоджено газопровід, близько 300 осель залишилися без газопостачання.