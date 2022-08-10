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ЗСУ знищили склад боєприпасів ворога в Новоалексіївці, – ОК "Південь"

Ліквідовано 35 окупантів.

ЗСУ знищили склад боєприпасів ворога в Новоалексіївці, – ОК "Південь"
Ілюстративне фото
Фото: Народное сопротивление Украины

На півдні протягом бойового дня Збройні сили України ліквідували 35 солдатів російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Працювали, зокрема, ракетно-артилерійські підрозділи.

Також знищено військову техніку ворога – 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких є танк Т-72 і командно-штабна машина.

Окрім того, знищено ще один склад боєприпасів в Новоалексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького на Херсонщині.

Нагадаємо, станом на 9 серпня російська армія втратила у війні в Україні близько 42 640 військових. Минулої доби було ліквідовано близько 300 окупантів, шість танків, чотири артилерійські системи й один гелікоптер.

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