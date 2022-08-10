З Донеччини від початку обов’язкової евакуації виїхало 3500 людей, – Кириленко

З тими, хто ще не залишив область, працювати найважче.

З Донецької області від початку обов'язкової евакуації 2 серпня виїхало 3500 людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Я наголошую – це та категорія людей, що залишилась. Це буквально чверть населення (області, - ред.)”, – сказав він.

Кириленко підкреслив, що з цими людьми найважче працювати.

“Ті, хто залишиться, даватимуть повідомлення про свою добровільну відмову з розумінням небезпеки, яка їх чекатиме на Донеччині”, – зазначив голова ОВА.

“Опалювальний сезон буде незабаром – вперше на Донеччині, яка орієнтована виключно на газозабезпечення, буде практично на 100% без газу”, – додав він.

Нагадаємо, 30 липня з Донецької області було оголошено обовʼязкову евакуацію. Вона не є примусовою, але мешканців регіону закликають дослухатися і виїхати у більш безпечні регіони.

Людей евакуйовують у Кіровоградську, Полтавську, Хмельницьку і Житомирську області.

Всі евакуйовані отримують повний супровід, допомогу з розселенням і грошову підтримку в готівці: на дорослу людину – 2 тисячі грн, на дитину – 3 тисячі грн і людям з інвалідністю – також 3 тисячі гривень.

Станом на початок серпня з Донецької області мали виїхати ще понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих.