Як підготуватися до евакуації: Мінреінтеграції оприлюднило відеопояснення

Міністерство реінтеграції оприлюднило розʼяснення про підготовку до евакуації. Влада вкотре закликала мешканців Донеччини залишити регіон.

У Телеграм міністерства наголосили, що на Донеччині продовжуються активні бойові дії, інфраструктура зруйнована.

"Через перебиті газопроводи не буде опалення. До опалювального сезону в області має залишитися якнайменше людей. Адже вижити буде складно. Евакуюйтесь вчасно! Евакуація рятує життя!" – наголосили в Мінреінтеграції.

Міністерство радить:

зібрати необхідні речі, запас води, їжі, ліків

підготувати документи: паспорт, військовий квиток, пенсійне посвідчення, свідоцтво про шлюб і народження дітей

інформацію про евакуацію дізнаватися з офіційних джерел

у разі евакуації з дитиною покласти до її кишені записку з основними даними і місцем призначення

у дитячий рюкзак зібрати копії свідоцтва про народження і паспортних даних батьків

у разі евакуації з твариною підготувати її документи, запас корму і бірку з контактами

За 8 серпня з Донеччини вдалося вивезти 349 мирних людей, з них 69 – діти, девʼять – люди з обмеженими можливостями.

30 липня з Донецької області було оголошено обовʼязкову евакуацію. Вона не є примусовою, але мешканців Донеччини закликають дослухатися і виїхати у більш безпечні регіони. Всі евакуйовані отримують повний супровід, допомогу з розселенням і грошову підтримку в готівці: на дорослу людину – 2 тисячі грн, на дитину – 3 тисячі грн і людям з інвалідністю – також 3 тисячі гривень.