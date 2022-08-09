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Як підготуватися до евакуації: Мінреінтеграції оприлюднило відеопояснення

Міністерство укотре закликало до евакуації мешканців Донецької області. 

Міністерство реінтеграції оприлюднило розʼяснення про підготовку до евакуації. Влада вкотре закликала мешканців Донеччини залишити регіон.

У Телеграм міністерства наголосили, що на Донеччині продовжуються активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. 

"Через перебиті газопроводи не буде опалення. До опалювального сезону в області має залишитися якнайменше людей. Адже вижити буде складно. Евакуюйтесь вчасно! Евакуація рятує життя!" – наголосили в Мінреінтеграції. 

Міністерство радить:

  • зібрати необхідні речі, запас води, їжі, ліків
  • підготувати документи: паспорт, військовий квиток, пенсійне посвідчення, свідоцтво про шлюб і народження дітей
  • інформацію про евакуацію дізнаватися з офіційних джерел
  • у разі евакуації з дитиною покласти до її кишені записку з основними даними і місцем призначення
  • у дитячий рюкзак зібрати копії свідоцтва про народження і паспортних даних батьків
  • у разі евакуації з твариною підготувати її документи, запас корму і бірку з контактами

За 8 серпня з Донеччини вдалося вивезти 349 мирних людей, з них 69 – діти, девʼять – люди з обмеженими можливостями. 

30 липня з Донецької області було оголошено обовʼязкову евакуацію. Вона не є примусовою, але мешканців Донеччини закликають дослухатися і виїхати у більш безпечні регіони. Всі евакуйовані отримують повний супровід, допомогу з розселенням і грошову підтримку в готівці: на дорослу людину – 2 тисячі грн, на дитину – 3 тисячі грн і людям з інвалідністю – також 3 тисячі гривень. 

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