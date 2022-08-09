ЗСУ на півдні ліквідували 23 окупантів, комплекс “Панцир-С1” та танк РФ

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройні сили України за бойовий день ліквідували 23 окупантів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Знищено військову техніку окупантів:
- зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”,
- танк Т-72,
- самохідну гаубицю “Мста-С”,
- 5 автомобілів, зокрема броньованих.
"Результати дорозвідуються”, – додали в ОК.
Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила в Україні ще 140 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 42 340 окупантів.