ЗСУ на півдні ліквідували 23 окупантів, комплекс “Панцир-С1” та танк РФ

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройні сили України за бойовий день ліквідували 23 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Знищено військову техніку окупантів:

зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”,

танк Т-72,

самохідну гаубицю “Мста-С”,

5 автомобілів, зокрема броньованих.

Зазначимо, нашою штурмовою авіацією нанесено удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки.

"Результати дорозвідуються”, – додали в ОК.

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила в Україні ще 140 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 42 340 окупантів.