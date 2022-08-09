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ЗСУ на півдні ліквідували 23 окупантів, комплекс “Панцир-С1” та танк РФ

Також знищено танк.

ЗСУ на півдні ліквідували 23 окупантів, комплекс “Панцир-С1” та танк РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройні сили України за бойовий день ліквідували 23 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Знищено військову техніку окупантів:

  • зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, 
  • танк Т-72, 
  • самохідну гаубицю “Мста-С”,
  • 5 автомобілів, зокрема броньованих.

Зазначимо, нашою штурмовою авіацією нанесено удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. 

"Результати дорозвідуються”, – додали в ОК.

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила в Україні ще 140 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 42 340 окупантів.

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