Головне за день. Понеділок, 8 серпня

Перший день нового тижня виявився бурхливим: новини надходили звідусіль і всі були варті уваги.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог провалив штурми біля Бахмута, Зайцевого і Вершини на Донеччині. Українські військові відбили наступи окупантів у напрямках Авдіївки та Пісків у Донецькій області.

Сьогодні зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених противником з акваторії Чорного моря. Одну ракету знищено на Одещині воїнами повітряного командування "Південь", ще три – збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр".

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.30 8 серпня – у нашій новині.

Російські військові обстріляли Харків касетними снарядами. Понад 22 снаряди, які були випущені окупантами по місту, не розірвалися.

"Рашисти вранці обстріляли район Павлого Поля з РСЗВ “Ураган”. Касетні снаряди. Один загиблий, один поранений. Всі цивільні. На щастя, понад 22 касетних снарядів не вибухнули. Жертв було б набагато більше”, – повідомив у Facebook начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Уранці 8 серпня в небі над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету.

"8 серпня близько 10:00 у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр", випущену з підводного човна в Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

Ворожу ракету було збито і над Уманським районом.

Під час повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що, попри війну, до Умані прибули майже пів тисячі хасидів.

Збройні сили України знищили склад російських окупантів на півночі Харківської області. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії, опублікувавши відповідне відео.

"На півночі Харківщини злетіла у повітря російська “спецура”. Аеророзвідка та артилерія Нацгвардії і Збройних сил при підтримці танків відправили до пекла російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на півночі Харківської області", - йдеться в повідомленні.

"Камера БПЛА зафіксувала чудові результати акту “доброї волі” непроханих гостей із фашистської Росії", - зазначили в Нацгвардії.

Ворог вже не має можливості просуватися суходолом. Під контролем також Антонівський та Каховський мости. Інфраструктура мостів не знищується, але ворогу не дають можливості нею користуватися.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передав кореспондент LB.

“Ситуація на півдні залишається напруженою, але вона контролюється силами оборони. Попри те, що ворог підтягує резерви, розгортає ударні угруповання, вишукує сили та місця для маневрів. Але ми тримаємо ситуацію під вогневим контролем. Та вносимо суттєві корективи в їх план”, – зазначила Наталя Гуменюк.

А надвечір у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

“Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів”, - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже прибули в Україну.

"Вони серед кращих у своєму класі. Вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж - всього три людини: водій, командир і навідник. Ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах", - йдеться в повідомленні пресслужби оперативного командування "Південь".

Зазначається, що загалом Україні мають передати 30 одиниць Gepard. Також відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

В СБУ повідомили, що російські спецслужби планували в Україні серію замовних вбивств вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Зокрема готувалися ліквідувати міністра оборони та главу Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

"За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. США. Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні.

Піймали зловмисників у Ковелі. До операції залучили контррозвідників Служби безпеки із залученням бійців ЦСО. Зловмисникам повідомили про підозру в державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, а також умисному вбивстві. Вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проводяться комплексні заходи, щоб притягнути до відповідальності російських координаторів.

Подробиці – в нашій новині.

Лоукост-авіакомпанія WizzAir відновить авіарейси до Москви з жовтня, повідомляє Sky News.

Літаки відправлятимуться щоденно зі столиці ОАЕ. Виконуватиме рейси спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, розташоване в Абу-Дабі.

В авіакомпанії зупинили курсування літаків до РФ із 27 лютого через вторгнення держави-агресора в Україну. Водночас інші еміратські перевізники, включно з Emirates, продовжували обслуговувати Росію після 24 лютого. Як кажуть, business as usual - і нічого особистого...

Заради справедливості нагадаємо, що Wizz Air вирішила надати 100 тисяч безкоштовних місць для українських біженців, які вилітали з Польщі, зі Словаччини, з Румунії й Угорщини в березні 2022 року. А в травні перевізник передбачив 10 тисяч безоплатних квитків для українців.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!