Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
У Києві затримали рецидивіста, який вночі не зупинився на блокпосту і почав тікати
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Уманським районом збили ворожу ракету, постраждали дві людини

Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Над Уманським районом збили ворожу ракету, постраждали дві людини
Ілюстративне фото
Фото: Повітряне командування "Південь"

Сили протиповытряної оборони збили над Уманським районом ворожу ракету.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано", - написав він.

Зараз на місці події працюють сили та засоби ДСНС.

Табурець закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Нагадаємо, що попри війну, до Умані прибули майже пів тисячі хасидів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також