Над Уманським районом збили ворожу ракету, постраждали дві людини

Сили протиповытряної оборони збили над Уманським районом ворожу ракету.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано", - написав він.

Зараз на місці події працюють сили та засоби ДСНС.

Табурець закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Нагадаємо, що попри війну, до Умані прибули майже пів тисячі хасидів.