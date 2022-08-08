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Окупанти вранці обстріляли околиці Миколаєва

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

Окупанти вранці обстріляли околиці Миколаєва
Миколаїв, обстріли (ілюстративне фото)
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні близько 04:30 ранку російські війська обстріляли околиці Миколаєва.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Близько 4:00 були обстріли поза межами сіл Червона Долина, Поляна, Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що перебувають на лінії розмежування. Так, зранку, 8 серпня, орієнтовно о 04:25 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - зазначив Кім. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. 

Кім також розповів деталі вчорашніх обстрілів у Миколаївському районі. Так, унаслідок обстрілів селища Баловне Костянтинівської громади в садівничому товаристві зруйновано вісім будинків. Постраждалих немає.

Протягом дня ворог обстрілював с. Галицинове Галицинівської громади, унаслідок чого загинула одна людина. Також відбулося займання хвойної підстілки та лісових насаджень в лісовому урочищі.

Окрім цього, через ворожі обстріли виникла пожежа житлового будинку та господарчої споруди в смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає.

У Баштанському районі вчора, 7 серпня, об 11:00 був приліт між селами Новоіванівка та Новопавлівка Баштанської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Орієнтовно о 16:00 обстрілів зазнало село Широке Широківської громади. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Також через обстріли згорів гараж в домогосподарстві.

Нагадаємо, у Миколаєві від 23 години пʼятниці до 5 години понеділка діяла комендантська година. Ворог обстрілював місто щоденно, зокрема з реактивних систем залпового вогню.

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