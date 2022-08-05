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Росія за сьогодні вже тричі обстріляла Миколаїв із "піонів" та РСЗВ (оновлено)

Докладну інформацію повідомлять згодом. 

Росія за сьогодні вже тричі обстріляла Миколаїв із "піонів" та РСЗВ (оновлено)
Олександр Сенкевич
Фото: скріншот відео

В одному з районів Миколаєва ранком 5 серпня пролунали потужні вибухи.

Про це о 6:58 повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич.

"Прошу всіх не виходити з дому і триматись якомога далі від вікон!" – написав він. 

Повітряна тривога, згідно з телеграм-каналом Сєнкевича, тривала в Миколаєві з 00:50 по 7:06. 

Оновлено 10:12. Сєнкевич уточнив, що сьогодні за ніч Миколаїв зазнав обстрілів тричі: після опівночі, близько третьої ночі та о 6:40 ранку.

Оновлено 9:45. Голова ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграм деталі обстрілу. Під ворожим вогнем перебував Корабельний район. 

"Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", – написав він. 

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони Миколаєва, вночі місто обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією "Піон".

Нагадаємо, російська армія гатить по Миколаєву кожної доби. Учора снаряди потрапили в тротуар, дорогу, житлові будинки. Жодних військових обʼєктів поруч не було. 

Найчастіше обстріли Миколаєва проводять вночі і рано вранці, але ворог також стріляє вдень, коли на вулицях є люди. 

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