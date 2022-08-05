Росія за сьогодні вже тричі обстріляла Миколаїв із "піонів" та РСЗВ (оновлено)

В одному з районів Миколаєва ранком 5 серпня пролунали потужні вибухи.

Про це о 6:58 повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич.

"Прошу всіх не виходити з дому і триматись якомога далі від вікон!" – написав він.

Повітряна тривога, згідно з телеграм-каналом Сєнкевича, тривала в Миколаєві з 00:50 по 7:06.

Оновлено 10:12. Сєнкевич уточнив, що сьогодні за ніч Миколаїв зазнав обстрілів тричі: після опівночі, близько третьої ночі та о 6:40 ранку.

Оновлено 9:45. Голова ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграм деталі обстрілу. Під ворожим вогнем перебував Корабельний район.

"Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", – написав він.

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони Миколаєва, вночі місто обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією "Піон".

Нагадаємо, російська армія гатить по Миколаєву кожної доби. Учора снаряди потрапили в тротуар, дорогу, житлові будинки. Жодних військових обʼєктів поруч не було.

Найчастіше обстріли Миколаєва проводять вночі і рано вранці, але ворог також стріляє вдень, коли на вулицях є люди.