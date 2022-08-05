На півдні ворожа авіація завдала 16 ударів

В Іванівці унаслідок артобстрілу загинула людина.

На півдні ворожа авіація нанесла 16 авіаударів вздовж лінії зіткнення по наших позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Скований нашими діями, без можливості просування суходолом, ворог активізував артилерійські та авіаційні атаки”, – зазначили в ОК.

Обійшлося без втрат.

Окрім того, ворог важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляв Іванівку. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюються.

“Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Не має змін ані у складі, ані у положенні. В напрямку Сухий Ставок - Лозове відбулась спроба ведення штурмових дій силами спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу. Успіху не мав. З втратами відійшов”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр,окупанти продовжують перегрупування сил через приготування ЗСУ до деокупації Миколаївщини.

Американський Інститут вивчення війни зі свого боку повідомив, що Росія перекидає сили з Донеччини на південь України.