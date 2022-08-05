На півдні ворожа авіація завдала 16 ударів

На півдні ворожа авіація нанесла 16 авіаударів вздовж лінії зіткнення по наших позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Скований нашими діями, без можливості просування суходолом, ворог активізував артилерійські та авіаційні атаки”, – зазначили в ОК.
Обійшлося без втрат.
Окрім того, ворог важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляв Іванівку. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр,окупанти продовжують перегрупування сил через приготування ЗСУ до деокупації Миколаївщини.
Американський Інститут вивчення війни зі свого боку повідомив, що Росія перекидає сили з Донеччини на південь України.