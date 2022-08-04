Головне за день. Четвер, 4 серпня

Удар по Торецьку, "мінування" вокзалів, новий очільник Херсонщини, Гоголь і Булгаков у шкільній програмі. Яким запам’ятається 162-й день повномасштабної війни.

Російська армія сьогодні близько 11 години відкрила артилерійський вогонь по центральній частині Торецька.

Під удар потрапила зупинка громадського транспорту. Загинули вісім людей: сім цивільних і поліцейський. За уточненими даними, поранень зазнали пʼятеро людей, серед них троє дітей.

Увечері стало відомо, що одна дитина - в критичному стані у реанімації.

"Ворог не спиняється! Він цілить по мирному населенню, не жаліючи нікого! Зробіть висновки! Евакуація – це єдиний дієвий спосіб зберегти власне життя! Збережіть життя своїх близьких, особливо дітей. Ви несете відповідальність не тільки за себе, а й за тих, хто Вас оточує!" – закликали в Торецькій адміністрації.

Про удар по Торецьку говорив у своєму зверненні і президент України Володимир Зеленський.

Президент додав, що немає й не може бути – навіть гіпотетично – жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною.

Подробиці — в новині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни намагаються прорвати оборону на Харківському напрямку біля Гусарівки. Окупанти зосереджують основні зусилля на сході України, щоб встановити повний контроль над Луганщиною і Донеччиною в межах їхніх адміністративних кордонів.

Тим часом на Слов'янському напрямку спроби рашистів наступати у районах Долини та Богородичного завершилися невдачею і втечею.

Про оперативну обстановку на інших напрямках станом на 18.00 4 серпня – у нашій новині.

Наразі основними цілями російських окупантів є вихід на адмінкордон Донецької області та утримання контролю над окупованими частинами Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. А також - забезпечення функціонування сухопутного коридору між Ростовською областю та окупованим Кримом.

Про це розповів на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондентка LB.ua.

За словами Громова, ворог застосовує так званий "сирійський досвід" - продовжує тотальне знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед - за рахунок ракетних та авіаційних ударів.

Детальніше — в нашій новині.

Удень 4 серпня практично одночасно в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів та інших інфраструктурних обʼєктів через повідомлення про мінування.

У Тернополі провели евакуацію людей з приміщень вокзалу та Центрального універмагу через можливу провокацію. Про це мер міста Сергій Надал повідомив у Телеграм. Інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Телеграм додав, що аналогічні повідомлення надходили й щодо Рівного та Вінниці. Там також евакуювали вокзали.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що надходження інформації про замінування адміністративних будівель, парків, торговельних центрів у різних містах України є елементом гібридної інформаційної війни.

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича новим головою Херсонської ОВА

Більше про нового очільника Херсонщини — в нашій новині.

Посадовці США вважають, що Росія намагається сфабрикувати докази щодо теракту в окупованій Оленівці, під час якого були вбиті українські військовополонені. Розвідники виявили, що РФ прагне підкинути хибні докази, аби звинуватити Україну за підрив вʼязниці, пише Associated Press із посиланням на джерела.

Засекречені розвіддані американців свідчать, що росіяни можуть навіть підкидати використані проти цілей окупантів в інших місцях боєприпаси від HIMARS, аби вдати, що це українці обстріляли вʼязницю з поставленого США озброєння.

Завтра, 5 серпня, триватимуть безпекові тренінги з 11.00 до 15.00 у вестибюлі станції "Театральна" Київського метрополітену.

У них візьмуть участь рятувальники, сапери, медики та психологи ДСНС. Долучитися до тренінгів можуть усі охочі, попередньо реєструватися не потрібно.

На тренінгах фахівці розповідатимуть про те, як захиститися в умовах небезпеки, що робити під час сигналу "Повітряна тривога", які речі брати із собою у сховище; у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів, як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі. Також слухачі більше дізнаються про вибухонебезпечні предмети, види та дії під час їх виявлення, а також про першу домедичну допомогу при кровотечах та вибухових травмах і як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.

За інформацією ДСНС, це вже другий захід у рамках проєкту. У кого є можливість, не втрачайте нагоди набути корисних навичок!

У програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті письменники, чия творчість або біографія тісно пов’язані з Україною.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

“Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику, їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах”, – йдеться в повідомленні.

На думку Юрія Кононенка, Микола Гоголь – фактично український письменник, бо багато зробив для української культури.

Також, за його словами, у школах буде вивчатися твір Михайла Булгакова “Собаче серце”.

Які ще твори залишаться у шкільній програмі — в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!