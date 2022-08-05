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Ще в одному населеному пункті Київщини планують побудувати модульні будинки

Із будівництвом допоможуть іноземні партнери.

Ще в одному населеному пункті Київщини планують побудувати модульні будинки
Фото: Вадим Токар

Влада Макарівської громади у Київській області шукає можливості для забезпечення житлом громадян, які втратили свої оселі внаслідок війни з Росією.  

Про це повідомив голова Макарівської громади Вадим Токар. 

“Сьогодні разом з представниками італійського Червоного Хреста та заступником голови Київської обласної ради Тетяною Семеновою відвідали Андріївку, яка є одним з найбільш постраждалих населених пунктів внаслідок збройної агресії росії”, - написав Токар.

Він додав, що італійські партнери мають намір допомогти побудувати для мешканців села легкозбірні будиночки.  

Очікується, що тимчасове житло буде побудоване ще до настання холодів.  

Раніше повідомлялось, що американські школярі зібрали гроші на модульні будинки для мешканців Макарова у Київській області, які через російську війну позбулися житла. Чотири підлітки з Айдахо-Фолс вирушили в Україну, щоб особисто взяти участь у зведенні нових будинків.

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