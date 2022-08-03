Американські школярі зібрали гроші на модульні будинки для мешканців Макарова у Київській області, які через російську війну позбулися житла. Чотири підлітки з Айдахо-Фолс вирушили в Україну, щоб особисто взяти участь у зведенні нових будинків.

Про це повідомила РБК-Україна із посиланням на благодійну організацію To Ukraine with love.

Четверо підлітків - Лендон і Джейден Мерфі, Лаклан Хаак і Чейз Міллер - вирішили в рідному місті зайнятися збором коштів для допомоги українцям.

Фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org

“Хлопці встановлювали тематичні стенди біля магазинів, запрошували місцевий бізнес пожертвувати гроші на добру справу, ходили по сусідах і знайомих, розповідали людям про те, що відбувається в Україні, про опір російським окупантам, про зруйновані снарядами загарбників будинки, показували фото і відео наслідків інтервенції”, - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org

Школярі зібрали суму, достатню на покупку трьох модульних будинків, і не планують зупинятися на цьому.

Підлітки особисто приїхали в Макарів на Київщині, щоб допомагати у зведенні будівель, які подарували одній з сімей, яка втратила житло під час ворожого бомбардування.

Фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org

Фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org

Сьогодні, 3 серпня, ключі від одного з таких зібраних і вже готових до заселення та проживання будинків вручили Валерію та його родині. У будівлі - 2 кімнати, є кухня з холодильником, електроплитою і мийкою, хол, у санвузлі встановлена душова і пральна машина.

Нагадаємо, у Польщі запустили кампанію по збору коштів на три вертольоти для евакуації поранених. Техніку мають закупити та передати ЗСУ.