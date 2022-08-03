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Росіяни готують контрнаступ для виходу на кордони Херсонщини, – ОК “Південь”

Окупанти намагаються утримати зайняті позиції на Півдні України.

Росіяни готують контрнаступ для виходу на кордони Херсонщини, – ОК “Південь”
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Також російські військові готують контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Про це повідомляє у Facebook речник оперативного командування “Південь” Владислав Назаров.

“Ворог створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку, маючи на меті не допустити прориву наших військ, планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонщини. Тричі атакував за ніч Миколаїв: двічі – реактивними системами залпового вогню “Смерч”, а перед світанком – зенітно-ракетними системами С-300”, – зазначив Назаров.

Підрозділи ЗСУ теж завдали втрат ворогу: відмінусовано 19 загарбників, знищено мобільну станцію супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, 2 автівки, в тому числі броньовану, та два польових склади боєприпасів у Чорнобаївці та Бериславі. Остаточні втрати дорозвідуються.

У чорноморському ворожому угрупованні, до якого входять 13 кораблів та катерів, напоготові до ракетних атак по Україні два надводних кораблі і три великі десантні кораблі.

Тим часом на Одещині ворожі інформаційні агенти продовжують «поширювати фейки про розміщення військових підрозділів, в тому числі з важким озброєнням, на території закладів соціальної та культурної інфраструктури обласного центру, інших населених пунктів і нагнітати ситуацію із загрозами критичній інфраструктурі регіону.

 

Нагадаємо, станом на 1 серпня в Херсонській області було деокуповано 46 населених пунктів.

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