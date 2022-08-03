Понад 25 тис. українців не мали права на виплату 6 500 гривень за єПідтримкою, але отримали гроші

Серед українців, що отримали допомогу у 6 500 гривень в рамках програми "єПідтримка", понад 25 тис. осіб отримали її помилково.

Вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише УНІАН.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

"Було виявлено 25 тис. 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", – розповів він. Таким чином, помилково була виплачена допомога у 166 млн гривень.

На 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн гривень повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн гривень – банки у вигляді невикористаної допомоги.

Нагадуємо, 7 липня Кабінет міністрів закінчив всі виплати у 6 500 гривень в рамках програми “єПідтримка”, яку запустили у березні – усього виплачено майже 31 млрд гривень.