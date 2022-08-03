Держприкордонслужба розкрила схему незаконного вивезення українського зерна російськими і сирійським кораблями

Йдеться про три російські і один сирійський судна.

Державна прикордонна служба розкрила схему незаконного вивезення українського зерна.

Російські та сирійські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев" та Finikia вивозили вкрадений вантаж до третіх країн. Залишатись певний час непоміченими їм вдавалось завдяки маршруту, що пролягав через закриті порти тимчасово окупованої АР Крим, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в фейсбуці.

"Після того, як всі необхідні докази прикордонники передали Херсонській обласній прокуратурі, було розпочато кримінальне провадження злочинів за статтями «Порушення законів та звичаїв війни» та «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»", – йдеться у повідомленні.

Суд заочно заарештував ці судна, тож тепер притягнення винних до відповідальності є питанням часу.

Нагадаємо, що зерно з судна "Матрос Позинич" окупанти намагались продати Єгипту. Єгипетська сторона була попереджена про походження зерна, тому відмовилась приймати корабель. Після цього судно попрямувало до Лівану, де історія повторилась.

Росіяни крали зерно в південних областях, які їм частково вдалося захопити, та намагались збути його.