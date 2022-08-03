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В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія

Відтепер учні автошкіл мають більше свободи у виборі місця навчання та складання іспитів.

В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія
Фото: kri.com.ua

В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке буде чинне один рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС", – йдеться у повідомленні міністерства.

Крім того, для практичних занять можна обрати будь-яку іншу автошколу у бажаному місті.

"Після навчання потрібно скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне два роки. І знову ж таки у будь-якому сервісному центрі МВС можна скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія", – інформують у МВС.

Нагадаємо, раніше Європарламент визнав українські водійські посвідчення.

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