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СБУ затримала російського агента, який збирав дані для ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини

Йому повідомлено про підозру в державній зраді.

СБУ затримала російського агента, який збирав дані для ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини
Фото: пресцентр СБУ

СБУ затримала російського агента-коригувальника ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини.

Про це повідомляє спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

Також агент ФСБ приховано збирав розвіддані щодо функціонування об’єктів Придніпровської залізниці, місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони.

"За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості зловмисник передавав представнику спецслужб РФ через закриті канали зв’язку. У своїх "доповідях" він детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото і відеофіксацію", – йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, окупанти використовували цю інформацію для планування диверсій і масованих артобстрілів по інфраструктурі.

За даними спецслужби, зрадником є працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Після початку повномасштабної агресії РФ він був завербований кадровим співробітником ФСБ, отримавши "пропозицію" про співпрацю через месенджер.

У затриманого виявили засоби зв’язку з доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру в державній зраді.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знешкодила агентів-коригувальників ракетних ударів по залізниці на Донеччині. Серед затриманих – керівник однієї зі станцій Укрзалізниці.

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