Росіяни обстріляли ракетами Харків (оновлено)

"Прилетіло" у Холодногірський та Новобаварський райони міста.

У Харкові вночі 3 серпня прогриміли два вибухи. Попередньо жертв немає.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи”, – написав він у телеграмі.

У першому випадку зафіксовано приліт у Холодногірський район міста. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі.

Оновлення 08:40. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграмі деталі про атаку. Ракетний обстріл міста вівся з Бєлгорода, за попередньою інформацією, з С-300.

"У Холодногірському районі ворожа ракета влучила в землю.Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо – постраждалих немає", – повідомив він.

Оновлення. 05:57. Терехов пізніше повідомив, що внаслідок другого "прильоту" постраждав інфраструктурний об'єкт в Новобаварському районі.

Обійшлося без жертв і пожежі, зафіксовано лише руйнування.

Нагадаємо, у Харкові вночі 31 липня пролунала серія вибухів через ворожі обстріли. Влучання були в Немишлянський район. Горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари ракетно-зенітним комплексом С-300.