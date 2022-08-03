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Росіяни обстріляли ракетами Харків (оновлено)

"Прилетіло" у Холодногірський та Новобаварський райони міста.

Росіяни обстріляли ракетами Харків (оновлено)
Фото: скрін

У Харкові вночі 3 серпня прогриміли два вибухи. Попередньо жертв немає.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи”, – написав він у телеграмі.

У першому випадку зафіксовано приліт у Холодногірський район міста. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі. 

Оновлення 08:40. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграмі деталі про атаку. Ракетний обстріл міста вівся з Бєлгорода, за попередньою інформацією, з С-300. 

"У Холодногірському районі ворожа ракета влучила в землю.Ще одна російська ракета вдарила по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі. Пошкоджено будівлю. Попередньо – постраждалих немає", – повідомив він. 

Оновлення. 05:57. Терехов пізніше повідомив, що внаслідок другого "прильоту" постраждав інфраструктурний об'єкт в Новобаварському районі.

Обійшлося без жертв і пожежі, зафіксовано лише руйнування. 

Нагадаємо, у Харкові вночі 31 липня пролунала серія вибухів через ворожі обстріли. Влучання були в Немишлянський район. Горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари ракетно-зенітним комплексом С-300.

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