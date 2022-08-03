На виході у Чорне море підірвався плавучий кран

На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Силами екіпажу була організована боротьба за живучість”, – йдеться у повідомленні.
Пошкодження не критичні, постраждалих нема.
За допомогою портового штовхача кран повернули до пункту основного базування.
Нагадаємо, кілька днів тому у дунайському гирлі Бистре через зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер.
Після звільнення острова Зміїний в Одеській області гирло Бистре відкрили для проходу суден, які перевозять агропродукцію.