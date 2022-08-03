На виході у Чорне море підірвався плавучий кран

На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Силами екіпажу була організована боротьба за живучість”, – йдеться у повідомленні.

Пошкодження не критичні, постраждалих нема.

За допомогою портового штовхача кран повернули до пункту основного базування.

Нагадаємо, кілька днів тому у дунайському гирлі Бистре через зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер.

Після звільнення острова Зміїний в Одеській області гирло Бистре відкрили для проходу суден, які перевозять агропродукцію.