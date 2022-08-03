Ввечері у Миколаєві пролунали потужні вибухи

У вівторок, 2 серпня у Миколаєві близько 21:00 пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Унаслідок вибухів в одному з районів міста почалась пожежа, після чого виникли перебої зі світлом.

Пізніше мер повідомив, що електропостачання відновили.

“Наразі у місті знову чути вибухи, зокрема касетних снарядів”, – написав міський голова після 23:00.

Нагадаємо, вночі 2 серпня росіяни атакували Миколаїв після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста.

Унаслідок обстрілів зруйновано студентський гуртожиток, пошкоджено дві багатоповерхівки (вікна та дах) та вибито вікна в сімейній амбулаторії та школі.

Раніше Сєнкевич повідомив, що від початку повномасштабної війни з Росією в Миколаєві було пошкоджено 680 приватних будинків.