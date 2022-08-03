Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу
СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
ГоловнаСуспільствоВійна

Ввечері у Миколаєві пролунали потужні вибухи

Детонують, зокрема, касетні снаряди.

Ввечері у Миколаєві пролунали потужні вибухи
Наслідки обстрілів Миколаєва, ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Олександра Сєнкевича

У вівторок, 2 серпня у Миколаєві близько 21:00 пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Унаслідок вибухів в одному з районів міста почалась пожежа, після чого виникли перебої зі світлом. 

Пізніше мер повідомив, що електропостачання відновили.

“Наразі у місті знову чути вибухи, зокрема касетних снарядів”, – написав міський голова після 23:00.

Нагадаємо, вночі 2 серпня росіяни атакували Миколаїв після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста. 

Унаслідок обстрілів зруйновано студентський гуртожиток, пошкоджено дві багатоповерхівки (вікна та дах) та вибито вікна в сімейній амбулаторії та школі. 

Раніше Сєнкевич повідомив, що від початку повномасштабної війни з Росією в Миколаєві було пошкоджено 680 приватних будинків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також