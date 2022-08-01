Росіяни пошкодили в Миколаєві 680 приватних будинків, - Сєнкевич

Кожен десятий будинок не можна буде відбудувати.

Від початку повномасштабної війни з Росією в Миколаєві було пошкоджено 680 приватних будинків.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що 69 приватних будинків після російських обстрілів не підлягають відновленню.

“Також пошкоджень зазнали близько 500 багатоповерхівок”, - підсумував Сєнкевич.

Нагадаємо, минулої ночі ворожі війська вкотре завдали ударів по Миколаєву. Наразі відомо про ураження приватних житлових будинків, приміщення травматичного пункту однієї із лікарень міста, гуманітарного складу з медичними препаратами, транспортних засобів.

Як раніше повідомлялось, у ніч 31 липня від потрапляння російського снаряда у будинок загинув герой України, власник зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.