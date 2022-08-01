Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни пошкодили в Миколаєві 680 приватних будинків, - Сєнкевич

Кожен десятий будинок не можна буде відбудувати.

Росіяни пошкодили в Миколаєві 680 приватних будинків, - Сєнкевич
Фото: Скріншот з відео

Від початку повномасштабної війни з Росією в Миколаєві було пошкоджено 680 приватних будинків. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Він зазначив, що 69 приватних будинків після російських обстрілів не підлягають відновленню. 

“Також пошкоджень зазнали близько 500 багатоповерхівок”, - підсумував Сєнкевич. 

Нагадаємо, минулої ночі ворожі війська вкотре завдали ударів по Миколаєву. Наразі відомо про ураження приватних житлових будинків, приміщення травматичного пункту однієї із лікарень міста, гуманітарного складу з медичними препаратами, транспортних засобів.

 Як раніше повідомлялось, у ніч 31 липня від потрапляння російського снаряда у будинок загинув герой України, власник зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також