Сьогодні вночі ворожі війська вкотре завдали ударів по Миколаєву. Наразі відомо про ураження приватних житлових будинків, приміщення травматичного пункту однієї із лікарень міста, гуманітарного складу з медичними препаратами, транспортних засобів.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. На місцях подій правоохоронці фіксують воєнні злочинів з боку російських військ за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: npu.gov.ua

Зазначається, що після вчорашніх масованих обстрілів по обласному центру поліцейські задокументували 58 пошкоджених приватних та 13 багатоквартирних будинків, приватні гаражі, навчальні заклади, приватні офіси, приміщення готелю, комунальні та приватні підприємства, адмінбудівлі. Серед цивільних є загиблі та постраждалі.

Фото: npu.gov.ua

Також 31 липня ударів зазнали території Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли здійснювались поза межами населених пунктів. Внаслідок чого відбулись займання полів та знеструмлення у селах Лепетиського і Старостинського округу.

Фото: npu.gov.ua

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Упродовж доби поліцейські підрозділи опрацювали 810 сигналів, що надійшли від громадян. Практично всі вони стосувалися наслідків обстрілів.

Нагадаємо, у ніч 31 липня від потрапляння російського снаряда у будинок загинув герой України, власник зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.