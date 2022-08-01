Відновлено рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краківець", - МВС

Про відновлення руху автобусів на виїзд до Польщі буде повідомлено додатково.

Українські прикордонники відновили пропуск легкових автомобілів через відновлений контрольний пункт пропуску "Краківець".

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Сьогодні, з 08:00, через пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині, відновлено рух легковиків на виїзд до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Для перетину кордону легковими авто тут встановлено шість павільйонів прикордонно-митного контролю та облаштовано накриття для комфортного перетину кордону громадянами.

Також повідомляється, що облаштування термінала для пропуску пасажирських автобусів ще триває. Про відновлення руху автобусів на виїзд до Польщі буде повідомлено додатково.

Нещодавнє оновлення пункту пропуску відбулося у межах проєкту "Відкритий кордон", що був започаткований у рамках домовленостей Президентів України і Польщі та погоджено на засіданні українсько-польських міжурядових консультацій.

Цей проєкт передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна – ЄС. У рамках "Відкритого кордону" планується реконструкція інфраструктури існуючих пунктів пропуску, побудова нових пунктів, запровадження спільного прикордонно-митного контролю з державами-сусідами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на кордоні з Польщею розпочав роботу оновлений пункт пропуску "Краківець-Корчова".

Перед тим на пункті пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово заборонили оформлення пасажирських автобусів на в'їзд у Польщу.