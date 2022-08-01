Головне за ніч. Понеділок, 1 серпня

Бої на Донбасі та Херсонщині, обстріл Нікополя, удар по Салтівці, початок експорту зерна.

Перша серпнева ніч минула спокійніше, ніж кілька попередніх, однак на сході і півдні країни, як і раніше, спекотно.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські окупанти посилюються на Криворізькому напрямку, на Донбасі тривають бої.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Кодеми.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Росія втратила в Україні вже 41 030 солдатів.

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уночі ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

"Понад 60 приходів з "Градів" по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані", - повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.

У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них під час обстрілу спали шестеро дітей, наймолодшому два роки. Усіх врятували, діти неушкоджені.

Двоє людей постраждало внаслідок удару росіян по Салтівському району Харкова.

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста, на Херсонщині тривають бої, йдеться у ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Луганщині окупанти здійснили три спроби танкового тиску.

На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджено 9 приватних житлових будинків і багатоповерхівку, пшеничне поле, АЗС, аптеку, гаражі. Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу в області три людини загинули, 16 отримали поранення.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

О 8:30 ранку з порту Одеси вийшло перше судно для експорту українського зерна.

Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі у Лівані з 26 тисячами тонн української кукурудзи.

"Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

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