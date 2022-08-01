Близько 300 осіб нині вважається зниклими безвісти в ході бойових дій на Київщині, - Нєбитов

Можливо, частина з них знаходяться в полоні.

Зниклими безвісті в результаті бойових дій на Київщині вважаються близько 300 осіб. Крім того, 216 знайдених тіл на даний час не ідентифіковані.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

“Проведена відповідна процедура по відбору ДНК. Сподіваюсь, що завдяки співпраці з родичами ми зможемо встановити цих осіб”, - зазначив Нєбитов.

Нєбитов додав, що під час документування воєнних злочинів росіян на Київщині поліція з’ясувала, що багато людей нині утримується на території Білорусі.

Як свідчать очевидці, окупанти викрали цих людей з Гостомеля, Бучі та Ірпеня.

Нагадаємо, у Київській області виявили ще одне тіло мирного жителя, який був вбитий російськими військовими.