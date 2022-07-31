Сьогодні, 31 липня, біля Оперного театру у Львові активісти та родини захисників Маріуполя вийшли на акцію, під час якої закликали міжнародні організації втрутитися у ситуацію та врятувати життя військовополонених.

Про це повідомив кореспондет LB.ua.

«Акція створена насамперед для того, щоб нас побачили й зрозуміли, що ми не забули про героїв «Азовсталі». Я вже втратила свою кохану людину на «Азовсталі», але в полоні ще перебувають багато моїх близьких друзів. Ми вимагаємо якнайшвидшого повернення воїнів додому» - зазначає одна з організаторок події Ксенія.

Акція зібрала до сотні людей. Учасники тримали плакати з надписами «Russia is a terrorist state», «Get heroes home»,«AZOVSTAL», «Оленівка 29.07.22». Головний заклик був адресований до міжнародної спільноти, активісти вимагали негайно відреагувати на трагедію, що сталася 29 липня в окупованій Оленівці. Далі колона рушила до пам’ятника Тарасу Шевченку.

«Дружини та рідні зібралися на цей захід на підтримку наших хлопців та дівчат які перебувають в полоні. Ми хочемо достукатися до «Червоного хреста» та представників ООН які давали гарантії їх безпеки виконати свої зобов’язання. Мій чоловік зараз знаходиться в полоні і мені це дуже болить» - каже учасниця акції Оксана.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, учора на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується, як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.

Зазначається, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

“Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта”, – заявили у ГУР Міноборони.

За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК “Вагнера” (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.