В заручниках у росіян перебувають майже 200 жителів Запорізької області, - Старух

Більше половини раніше захоплених вже звільнено.

Станом на 30 липня російські війська на території Запорізької області захопили в заручники 453 людини. Мова йде не про військовополонених, а про цивільних заручників.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в інтерв'ю Укрінформу.

“З них 191 досі утримується в неволі: шестеро представників місцевої влади, 13 підприємців, 27 керівників підприємств, установ, закладів, організацій”, - розповів Старух.

Він додав, що заручників саджають у підвали, б‘ють струмом, знущаються, вимагають гроші, тиснуть на родини, погрожують викраденням дітей.

Серед інших, в заручниках у росіян перебували п‘ятеро неповнолітніх. Трьох звільнили, двоє ще залишаються.

“Тих людей, яких утримують тимчасово на день чи два, погрожуючи, вимагаючи – їх узагалі тисячі”, - зазначив Старух.

Голова Запорізької ОВА розповів також, що кілька десятків із заручників визволяли за процедурою обміну, але останнім часом таких обмінів немає.

Заручників тримають, наскільки наразі відомо, на території України, частину вивозили у Донбас, частину в Крим.

Водночас інформація про примусову депортацію зараз не підтверджена.

Нагадаємо, Олександр Старух также розповів, що українські бійці вибудували таку лінію оборону Запоріжжя, при якій ворожі удари гармат та РСЗВ не досягають до міста. Мова йде про сотні кілометрів окопів.