Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка

"Жива сила перетворилася на вуглинки, техніка на купи металобрухту, а БК злетів у повітря", - зауважив радник міністра внутрішніх справ.

Радник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про втрати росіян від обстрілу станції Брилівка (Херсонщина) завдяки HIMARS.

Про це Геращенко написав у своєму Facebook.

"У ніч із п'ятниці на суботу високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон із більш ніж 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області. В результаті жива сила перетворилася на вуглинки, техніка на купи металобрухту, а БК злетів у повітря", - повідомив радник глави МВСУ.

За інформацією Геращенка, було вбито близько 80 росіян, ще 200 - поранено.

"Також, за даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці", які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму до Херсонської області", - додав радник міністра.

Нагадаємо, перед обстрілом росіяни привезли на станцію в Брилівці боєкомплекти і техніку. За інформацією депутата облради Сергія Хланя, від попадання ЗСУ було все знищено.