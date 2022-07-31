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17 російських бойових кораблів і катерів маневрують у Чорному морі

Із них шість - носії крилатих ракет типу "Калібр".

17 російських бойових кораблів і катерів маневрують у Чорному морі
Корабли Каспийской флотилии РФ на артиллерийских стрельбах в открытом море
Фото: facebook/Минобороны России

У Чорному морі маневрують 17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Судна перебувають поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська.

З-поміж них, за даними українського командування, - шість носіїв крилатих ракет типу "Калібр" (загальна сума - 44). А також чотири великі десантні кораблі.

Нагадаємо, нині в ранковому зведенні Генштабу повідомляли, що в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два російські носії крилатих ракет морського базування.

Нині вночі Росія випустила по Миколаєву майже 40 ракет.

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