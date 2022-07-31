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Урожай цього року може бути вдвічі меншим, - Зеленський

Україна знаходить альтернативні шляхи відправки зерна.

Урожай цього року може бути вдвічі меншим, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Через повномасштабне російське вторгнення урожай в Україні цього року опинився під загрозою. Він може бути вдвічі меншим.

Про це повідомляється у Twitter президента Володимира Зеленського.

"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - написав Зеленський.

Також глава держави наголосив, що влада знаходить альтернативні шляхи відправки зерна.

Нагадаємо, що унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області знищено орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових культур. 

Росіяни за добу знищили біля Чорнобаївки на Херсонщині майже 200 га посівів.

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