У Київській області виявили ще одне тіло мирного жителя, який був вбитий російськими військовими.
Про це повідомляє керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Telegram.
Тіло чоловіка знайшли біля колишніх позицій російських окупантів у селі Нове Залісся. Руки загиблого були зв'язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який був намотаний і на шию.
Поліція стверджує, що мирного жителя катували, зокрема душили.
Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала ще чотирьох військових РФ, які чинили звірства на Київщині.
У місті Буча Київської області унаслідок військових злочинів окупантів загалом загинула 461 людина.