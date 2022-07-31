У Київській області виявили ще одне тіло мирного жителя, який був вбитий російськими військовими.

Про це повідомляє керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Telegram.

Тіло чоловіка знайшли біля колишніх позицій російських окупантів у селі Нове Залісся. Руки загиблого були зв'язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який був намотаний і на шию.

Поліція стверджує, що мирного жителя катували, зокрема душили.

Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала ще чотирьох військових РФ, які чинили звірства на Київщині.

У місті Буча Київської області унаслідок військових злочинів окупантів загалом загинула 461 людина.