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СБУ ідентифікувала ще чотирьох військових РФ, які чинили звірства на Київщині

Фігурантам заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

СБУ ідентифікувала ще чотирьох військових РФ, які чинили звірства на Київщині
Фото: пресцентр СБУ

На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

Окупанти вдерлися до їхньої оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ.

"Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі", – повідомляє служба.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Росіяни катували господаря і планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти.

"Тоді рашисти погрожували скалічити та вбити жінку, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишити її дім", – інформує СБУ.

Наразі всім фігурантам заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у місті Буча Київської області унаслідок військових злочинів окупантів загалом загинула 461 людина.

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