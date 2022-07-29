Головне за ніч. П’ятниця, 29 липня

Вранці повітряну тривогу оголосили у західних та центральних областях України: останніми днями небезпеки з боку Білорусі доводиться чекати все частіше.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили кілька спроб штурму ворога на Бахмутському напрямку.

Ворог завдав ударів із ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області. Тривають заходи інженерного обладнання позицій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила в Україні вже 40 500 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Миколаїв надвечір 28 липня атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч", повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Влучено в елеватор і турбазу. "Попередньо – без людських втрат, але суттєво пошкоджено навколишні будівлі", – йдеться у повідомленні.

Уночі окупанти знову обстріляли Харків, відомо про два "прильоти" у центр міста.

"О 4:09 два "приходи". Обидва до центральної частини міста", – зазначив мер міста Ігор Терехов.

Окупанти вдарили по двоповерховому будинку. Там працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. Також є влучення в будівлю одного із вищих навчальних закладів Харкова.

Російські окупаційні війська в ніч на 29 липня обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

"По Нікополю російська армія поцілила з "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені шість приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередачі. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків", - написав у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

На Кіровоградщині спрацювала ППО, на Херсонщині лунало багато потужних вибухів, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

По Луганщині ворог вдарив чотирма ракетами і 13 разів застосував артилерію.

У Чернігівській області сьогодні зранку та вчора ввечері були два обстріли прикордоння у Новгород-Сіверському районі – артилерія, "гради" та міномети". Без жертв та руйнувань. Інші обставини уточнюються.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!