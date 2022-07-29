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РФ може створювати умови для відновлення наступу у напрямку Харкова, – ISW

Також можлива активізація наступальних операцій навколо Авдіївки.

РФ може створювати умови для відновлення наступу у напрямку Харкова, – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти можуть створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Російські сили також можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки, щоб зменшити удари українських військ по Донецьку та його околицях.

Окрім того, військові РФ зробили спробу обмеженого наземного наступу на південній осі, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області.

“Російські сили намагаються зберегти свої наземні шляхи через річку Дніпро, що з'єднують місто Херсон з тиловими районами у східній частині Херсонської області”, – додали в ISW.

Нагадаємо, американські аналітики також повідомили, що російські сили на Донеччині, ймовірно, намагаються отримати вигоду з нещодавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. При цьому вони можуть послабити спроби взяти Сіверськ.

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