У південному напрямку знищено 36 окупантів та 4 склади РФ

У південному напряму Збройні сили України ліквідували 36 військових Російської Федерації.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4, по зосередженню ворожої сили та техніки – 3”, – йдеться у повідомленні.
- три танки,
- три гаубиці “Мста-Б”,
- радіолокаційну станцію «Зоопарк-1»,
- чотири одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки.
Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.
Нагадаємо, законодавці Палати представників США під час секретного брифінгу щодо України заявили, з посиланянм на адміністрацію Джо Байдена, що під час війни в Україні були вбиті або поранені понад 75 тис. росіян.
Водночас 28 липня зранку у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що з початку війни російська армія втратила в Україні 40 230 військових.