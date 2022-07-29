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У південному напрямку знищено 36 окупантів та 4 склади РФ

Ліквідовано по три танки та гаубиці росіян.

У південному напрямку знищено 36 окупантів та 4 склади РФ
Фото: Народное сопротивление Украины

У південному напряму Збройні сили України ліквідували 36 військових Російської Федерації.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4, по зосередженню ворожої сили та техніки – 3”, – йдеться у повідомленні.

Виконуючи вогневі завдання, українські військові також знищили техніку ворога:

  • три танки, 
  • три гаубиці “Мста-Б”, 
  • радіолокаційну станцію «Зоопарк-1», 
  • чотири одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки. 

Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.

Нагадаємо, законодавці Палати представників США під час секретного брифінгу щодо України заявили, з посиланянм на адміністрацію Джо Байдена, що під час війни в Україні були вбиті або поранені понад 75 тис. росіян.

Водночас 28 липня зранку у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що з початку війни російська армія втратила в Україні 40 230 військових.

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