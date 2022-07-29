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У війні з Росією загинув воїн та поет Гліб Бабіч

Обставини загибелі героя поки невідомі.

У війні з Росією загинув воїн та поет Гліб Бабіч
Гліб Бабіч
Фото: Новинарня

Ввечері 28 липня стало відомо про загибель на війні проти російських окупантів Гліба Бабіча - поета, воїна та волонтера.

Про це повідомив народний депутат України, п’ятий президент України Петро Порошенко.

“Гліб Бабіч — воїн і поет. Любив Україну понад усе. “Не вмирай за неї — вбий за неї!”, - це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому - шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім - ясне небо”, - написав Порошенко.

“Я познайомився з Глібом Бабічем завдяки цій пісні. Він написав її як присвяту рідній 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді та шукав музикантів, з якими міг би її записати. Так народився дуже плідний творчий тандем Гліба з KOZAK SYSTEM. А щойно я дізнався, що Гліб загинув. Подай зброю мені, брате! Світла пам‘ять. Вічна слава”, - написав Олександр Положинський, музикант та боєць ЗСУ. 

Гліб Бабіч – поет, пісняр, музикант, бард із Миколаєва. Учасник АТО/ООС. До 2019 року – прапорщик, командир взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.

Після звільнення із війська займався громадською діяльністю, зокрема в організаціях, які працюють із ветеранами війни та підтримують “Європейську солідарність” Петра Порошенка. Став співзасновником ГО “Брати по зброї”.

Із повномасштабним вторгненням росіян повернувся на фронт. 

LB.ua висловлює щире співчуття дочці Гліба Бабіча Дар’ї у зв’язку з її непоправною втратою.

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